Kiež by sme s Covidom aspoň remizovali....

... parafrázujúc tak povestný vtip o to, že nad alkoholom sa vyhrať nedá, ale východniari s ním aspoň remizovali.

Vírus nebude pod ľudskou kontrolou asi nikdy. Najskôr sám "zvädne"... Dynamika jeho šírenia je nevyspytateľná, nepredvídateľná a ľuďmi málo či čiastočne ovplyvniteľná - povaha prežívania ľudského tvora najmä v súčasnej modernej dobe zvýšeného presúvania, cestovania, zhlukovania a aj zvýšených mimokomunitných sociálnych kontaktov (Komančovia sa kamarátia a stýkajú rôznorakým spôsobom s Apačmi, apačkami a naopak, nevylučujúc však ani nadmieru priateľské kontakty s dávnoveko znepriatelenými Siouxami ... - áno, aj toto je netušený negatívny dôsledok mieru) vylučuje dobrú kontrolu nad vírusom - rôzne matematické a dátové modely a mapy sú takmer na nič, môžu iba reagovať na aktuálnu situáciu, ale nič prognózovať. Dva roky covidu - samé grafy, samé mapy. A mŕtvi - aj napriek ixtým matematickým dátovým modelom a z nich aplikovaných opatrení. Treba ľudí učiť žiť, vzdelávať, vysvetľovať, ignorantov opatrení trestať bez rozdielu: či ide o hlupákov, či o bezdomovcov, rómovcov, VLASŤ-encov, kotlebovcov. Aj tak sa to však nepodarí... zmierme sa s tým, že sme vo veľkej miere bezmocní proti covidu, a že ten hlúpy a primitívny covid sa chybnými replikáciami postupne sám vytratí z našich životov - a že nakoniec sa mu my budeme smiať z jeho neškodnosti. Kiež by sa tak stalo, a to čo najskôr.