Matovičovo sebaurčenie idiota....

Nazývať iných (zdanlivými) idiotmi a sám sa správať ako reálny idiot - to chce chorobný deficit sebareflexie.

Toto nie je normálne, čo sa matovičovi odpúšťa. Najprv ignoruje opciu na 2 milióny certifikovanej vakcíny PF (to dokáže iba idiot), namiesto toho pokútne (to dokáže iba idiot) objedná necertifikovaný Sputnik (to dokáže iba idiot) za nevyjasnených okolností (to dokáže iba idiot), a potom ho dá certifikovať do Maďarska (čo dokáže iba idiot), o ktorom vieme, že Orbán "nariadil" laboratóriu pozitívny výsledok (čo dokáže iba rovnaký idiot ako idiot Matovič), a nakoniec tu dnes čítame, že v rámci očkovania nepodstatný a neodborný element Matovič uvedie, že Sputnikom by sa dalo očkovať.